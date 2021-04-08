Анапа, Краснодарский край, , 09:58 — REGNUM Спустя почти месяц после пожара в многоэтажном жилом доме на улице Лазурной в Анапе его жители начали возвращаться в свои квартиры, 7 апреля в квартиры вернулись жильцы шести этажей первого подъезда, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Управляющая компания завершает основные демонтажные работы на кровле. Жители дома, которым было предоставлено временное жилье в анапских санаториях, возвращаются в свои квартиры», — уточнили в пресс-службе.

В доме активно ведутся ремонтно-восстановительные работы, ежедневно вывозится порядка 40 кубометров строительного мусора. На данный момент почти полностью восстановлены коммуникации.

Также, уточнили в пресс-службе, пострадавшим выплачена помощь. Собственники полностью выгоревших квартир получили новое жилье или денежную компенсацию, по 10 тыс. руб. выдано 187 людям, ещё пять граждан смогут получить их по приезду в регион. Выплаты за испорченное имущество произведены 58 жителям: 25 из них получили по 100 тыс. руб., 33 человека — по 50 тыс. руб.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в восьмиэтажном доме в Анапе произошёл около 04:19 12 марта, потушить его удалось лишь в 12:20. В результате выгорел мансардный этаж и уничтожено 23 квартиры. Из дома были эвакуированы 300 человек, обошлось без пострадавших. СК возбудил уголовное дело.