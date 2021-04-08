Москва, , 10:00 — REGNUM Кандидатный штамм птичьего гриппа, который может быть задействован для создания новой вакцины от вируса, получил центр «Вектор». Об этом 8 апреля сообщил директор центра Ринат Максютов в интервью газете «Известия».

По словам главы центра, в конце февраля — начале марта сотрудники «Вектора» принимали участие в совещании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по выбору вакцинных штаммов как для сезонного, так и для зоонозного (передающегося человеку от животных) гриппа.

Также Максютов уточнил, что ВОЗ рекомендовала штамм, который был выделен центром в Астраханской области, для создания защиты от вирусов гриппа группы H5N8.

«С помощью методов обратной генетики в конце марта в центре «Вектор» мы уже получили кандидатный вакцинный штамм, который можно использовать для производства инактивированной вакцины. Исследования продолжаются», — добавил он.

Отметим, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что выделенный у нескольких жителей России в феврале новый тип вируса птичьего гриппа A (H5N8), скорее всего, мутирует и сможет передаваться от человека человеку.