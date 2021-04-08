Иерусалим, 8 апреля 2021, 09:57 — REGNUM В Армии обороны Израиля воздержались от комментариев по поводу сообщений о ракетных ударах военно-воздушных сил Израиля в Сирии.
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По данным агентство SANA, 8 апреля средства ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля по Дамаску со стороны Голанских высот и из воздушного пространства Ливана. Удалось сбить большую часть. Но без жертв не обошлось. В результате ракетной атаки пострадали не менее четырёх сирийских военнослужащих.