Иерусалим, , 09:57 — REGNUM В Армии обороны Израиля воздержались от комментариев по поводу сообщений о ракетных ударах военно-воздушных сил Израиля в Сирии.

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«Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ», — заявил в беседе с ТАСС представитель пресс-службы.

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По данным агентство SANA, 8 апреля средства ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля по Дамаску со стороны Голанских высот и из воздушного пространства Ливана. Удалось сбить большую часть. Но без жертв не обошлось. В результате ракетной атаки пострадали не менее четырёх сирийских военнослужащих.