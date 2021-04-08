Ростов-на-Дону, , 09:57 — REGNUM Администрация Ростова-на-Дону оказалась бессильна в борьбе с табачными киосками, отметил исполняющий обязанности начальника городского управления торговли Олег Руденко.

Никакое ужесточение санкций не помогает, сетуют чиновники. Если павильон находится на участке, который принадлежит частному лицу, то торговцам грозит только штраф за торговлю табачной продукцией, пишет donnews.ru. Ларьки на муниципальной земле снести можно, однако собственник имеет право представить документы на павильон, оплатить расходы города по сносу объекта и вернуть его на прежнее место.

По мнению Руденко, действенный выход из ситуации только один. Необходимо провести благоустройство территории, на которой стоит павильон, чтобы у собственника не было возможности вернуть его на участок.