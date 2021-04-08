Омск, , 09:57 — REGNUM Уголовное дело по факту ограбления 15-летнего подростка расследуется в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 апреля в следственном управлении СКР по Омской области.

С заявлением в полицию обратилась мать школьника. По её словам, днём сын шёл в магазин по улице Новокирпичной в Омске. В это время к нему подошёл неизвестный мужчина и, угрожая физической расправой, забрал сотовый телефон и деньги.

Следствие и полиция разыскивают злоумышленника, ограбившего подростка. Омичей, располагающих какой-либо информацией об этом преступлении или о местонахождении разыскиваемого, просят обратиться в полицию или в следственное управление.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае задержан мужчина, ограбивший 94-летнего ветерана.

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