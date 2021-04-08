Ташкент, , 09:56 — REGNUM Условия запуска прямых авиарейсов обсудили министр туризма и спорта Узбекистана Азиз Абдухакимов и начальник департамента службы гражданской авиации Катара Мохаммед Фалех Алхажри, сообщили 8 апреля в пресс-службе узбекистанского министерства.

Катарская делегация прибыла в Ташкент для подготовки межправительственного соглашения о воздушном сообщении. Во время переговоров Фалех Алхажри отметил, что Узбекистан обладает большим туристическим потенциалом.

Представитель авиационных властей Катара считает, что подписание соглашения о воздушном сообщении придаст импульс двусторонним отношениям.

Глава департамент Qatar Airways Салам Ал-Самарри подтвердил заинтересованность авиакомпании в выполнении полетов в Узбекистан.

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