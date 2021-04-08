Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 10:14 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело в отношении чиновников КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края», которых подозревают в служебном подлоге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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В рамках исполнения долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре было запланировано строительство гидротехнического сооружения.

Служба заказчика минстроя Хабаровского края в 2019 году заключила контракт с компанией на выполнение этих работ.

По версии следствия, должностные лица внесли в официальные документы аукциона заведомо ложные сведения об объёме выполненных работ. В результате этого подрядчик незаконно получил более 158 млн рублей за фактически не выполненные к назначенному сроку в полном объёме работы.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Астрахани бывший инспектор ветеринарного и фитосанитарного надзора признана виновной в служебном подлоге.