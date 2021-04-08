Пенза, , 09:58 — REGNUM В Пензе на базе гимназии №1 прошло совещание по вопросам качества школьного питания. В городе всеми видами питания охвачено порядка 54 тыс. школьников. Поставку готовых обедов и завтраков осуществляют шесть предприятий, еще столько же образовательных учреждений организуют питание самостоятельно. Об этом сообщила начальник управления образования Пензы Лилия Чащина.

В текущем году учащиеся начальных классов обеспечены горячим питанием раз в день (завтрак или обед). Бесплатно питаются в школах также дети-инвалиды, дети из многодетных семей и с ограниченными возможностями здоровья. Учащиеся из малообеспеченных семей, сироты и состоящие на учете в туберкулезном диспансере оплачивают 50% стоимости питания.

В ряде школьных пищеблоков сотрудниками пензенского управления Роспотребнадзора выявлено ветхое оборудование. Еще одним недостатком стало несоответствие утвержденного меню фактическому, допускаются нарушения в технологии приготовления блюд. Кроме этого, не все поставщики доставляют качественную продукцию. В связи с этим подобных нарушителей будут включать в реестр недобросовестных поставщиков и при нарушении санитарных норм разрывать контракт с ними.

До конца учебного года в образовательных учреждениях проведут ревизию оборудования, а также организуют курсы повышения квалификации для персонала школьных пищеблоков.

ИА REGNUM напоминает, на сайте Российского движения школьников в рамках проекта «Шеф в школе» с 4 февраля по 4 марта проходил интернет-опрос среди более 2,2 тыс. школьников с 1 по 11 классы из 85 субъектов РФ. В топ-10 регионов, где недовольны школьным питанием, вошли Челябинская, Тюменская, Тамбовская, Новосибирская, Свердловская и Пензенская области, а также Чувашия, Красноярский и Алтайский края, Удмуртия.

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