Ярославль, , 09:54 — REGNUM В Ярославле на месте бывшей бани №2 на улице Большой Октябрьской может появиться жилой дом. Об этом сообщает портал «Ярновости».

Здание бывшей бани №2 Yandex.com/maps

Строительство жилья ранее в этом месте было невозможно. В Генплане города земля, на которой стояла баня, относилась к зоне промышленных объектов. 7 апреля муниципалитет Ярославля принял решение перевести участок в общественно-деловую зону. Эта зона позволяет строить жильё.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM источник, близкий к органам городской власти, предложение об изменении зонирования участка на публичных слушаниях по проекту Генплана внёс бывший директор департамента архитектуры мэрии Александр Скворцов. В таком случае вопрос не выносится на голосование жителей, его решение в дальнейшем зависит уже от городских властей, которые и удовлетворили заявление.

Здание бани №2 закрыто около двух лет. Оно было продано подконтрольным мэрии акционерным обществом «Волна» бизнесмену из Подмосковья за 125 млн рублей. Здание бывшей бани находится близко к историческому центру, жильё в этом районе стоит дорого.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославцы возмущены продажей муниципальных бань