Магас, , 09:53 — REGNUM Ингушетия уже не один десяток лет «не сходит с пьедестала» по уровню безработицы. По итогам 2020 года республика вновь оказалась антилидером среди субъектов РФ с показателем уровня безработицы 29,8%.

В ТОП-5 регионов с высокими показателями по числу безработных попали еще три республики Северо-Кавказского федерального округа — Чечня, Дагестан и Северная Осетия. В первой из них уровень безработицы составил в прошлом году 18,5%, во второй — 15,7%, в третьей — 15,4%. Между ними оказалась еще Тува с показателем безработицы 18%.

В целом по России в 2020 году было зарегистрировано 4,3 млн безработных. Уровень безработицы в стране составил 5,8%.

Напомним, в число субъектов РФ с высоким уровнем безработицы уже на один год входят еще две Северо-Кавказские республики Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. В первой по итогам девяти месяцев 2020 года этот показатель составлял 15,4%, во второй — 14,9%.

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