Екатеринбург, , 09:59 — REGNUM Мэрия Екатеринбурга обратилась с исковым заявлением в суд против евангелическо-лютеранской общины. Соответствующие сведения отражены в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.

Чиновники намерены взыскать с лютеран долг в 108,6 тыс. рублей. Задолженность возникла в ходе аренды общиной земельного участка, находящегося в собственности города.

Пока дата заседания не назначена, стороны должны направить до 18 мая 2021 года объяснения и возражения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэрия подала схожий иск против Духовного управления мусульман Свердловской области.

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