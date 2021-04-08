Иерусалим, , 12:02 — REGNUM Главе компании Pfizer предложили зажечь факел на главной церемонии в честь Дня независимости Израиля, однако предложение было отклонено, передает Ynet 8 апреля.

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Предложение наделить гендиректора компании Альберта Бурлу такой честью выдвинула министр транспорта Мири Регев. Бурла отклонил эту идею, объяснив свой отказ сильной занятостью. Тем не менее, гендиректор Pfizer записал специальное видеообращение к празднику, в котором обещает сделать все от него зависящее для помощи Израилю.

Вклад Бурлы в жизнь Израиля высоко оценил премьер-министр этой страны Биньямин Нетаньяху во время выступления по случаю Дня памяти Катастрофы и героизма вечером 7 апреля.