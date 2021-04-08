Улан-Удэ, , 09:52 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусом, что на два случая превышает показатели от 7 апреля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Общее число подтверждённых случаев достигло 36 419, из которых больше половины выявлено в Улан-Удэ. Выздоровел к настоящему времени 34 831 человек, в том числе 49 за последние сутки. Скончались от COVID-19 800 пациентов (+2 за сутки).

В стационарах на лечении остаётся 456 больных, из которых 58 находятся в реанимации. Занятость коечного фонда в ковидных госпиталях достигла 67,8%. Ещё 332 носителя коронавируса лечатся в амбулаторном режиме на дому.