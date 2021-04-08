Чита, , 09:52 — REGNUM Полпред президента Юрий Трутнев назвал стабильной ситуацию с распространением коронавируса в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Подробности с заседания совета глав ДФО 8 апреля сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

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По словам дальневосточного полпреда, важнейшей задачей сейчас становится вакцинация населения.

«На сегодняшний день в округе привито более 330 тысяч человек, развернуто 518 пунктов вакцинации. Охват граждан, подлежащих вакцинации, в среднем по округу составляет около 10% при целевом значении для формирования коллективного иммунитета 60%», — сказал Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье поступила большая партия вакцины от COVID-1 — 23,5 тысячи доз. Эту партию инъекций Гам-КОВИД-Вак, или «Спутник V», распределяют в прививочные пункты.

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