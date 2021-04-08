Владивосток, , 09:53 — REGNUM Модернизированный фрегат Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России «Маршал Шапошников» провёл на полигоне в заливе Петра Великого серию артиллерийских стрельб по береговым целям. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба ТОФ на сайте Минобороны РФ.

«В районе острова Желтухина, где расположен береговой полигон, корабль выполнил артиллерийские стрельбы на подавление видимой береговой цели и невидимой цели, скрытой рельефом местности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для ведения огня по мишеням, которые имитировали скопление боевой техники и защищённые огневые точки условного противника, использовалась новая универсальная артиллерийская установка А-190 калибра 100 мм. Для наведения артиллерии на скрытую рельефом местности цель, корректировки огня и контроля результатов стрельбы использовались беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Орлан-10».

Напомним, что 6 апреля модернизированный корабль впервые произвёл пуск крылатой ракеты «Калибр» из акватории Японского моря по наземной цели.

Как сообщало ИА REGNUM, фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» поразил надводную цель в Японском море крылатой ракетой «Калибр».

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