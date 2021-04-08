Пермь, , 09:50 — REGNUM В Перми по результатам тестирования бескондукторной системы в муниципальном общественном транспорте сделали вывод о необходимости доработки проекта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Система в тестовой формате работала на протяжении двух месяцев на двух автобусных и одном трамвайном маршрутах. Перевезено 1,5 млн пассажиров. К концу эксперимента более 60% пассажиров стали использовать стационарные валидаторы, а количество безбилетников составило 17%.

По итогам анализа эксперимента сделан вывод о необходимости доработки системы перед возможным внедрением ее на всем городском пассажирском транспорте. В частности, следует устранить все технические недочеты при совершении безналичных платежей через стационарные валидаторы, а также перевести оформление бесплатных пересадок в электронный вид. На региональном законодательном уровне надо расширить полномочия контролеров в части работы с безбилетниками. При выполнении этих условий можно будет начинать постепенный переход на бескондукторную систему на всем городском пассажирском транспорте.

Как уже сообщало ИА REGNUM, введение бесплатных пересадок только с использованием безналичного расчета вызвало негодование и критику среди горожан.

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