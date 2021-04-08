Краснодар, , 09:49 — REGNUM Нерабочим днём в Краснодарском крае объявлено 11 мая 2021 года в связи с выпадающей на этот день Радоницей. Соответствующее постановление губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал 7 апреля, сообщили в администрации края.

«В этом году Радоница выпадает на 11 мая — вторник. Ежегодно в этот день на Кубани выходной. Жители края поминают тех, кого уже нет с нами рядом. Этот год не станет исключением. Подписал соответствующее постановление, рекомендовал руководителям организаций сделать этот день для своих сотрудников нерабочим», — написал Кондратьев в соцсетях.

Глава региона дал поручение властям муниципалитетов обеспечить условия для проведения поминальных мероприятий, также рекомендовал ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю принять меры по обеспечению правопорядка.

Радоница (или Радуница) отмечается во второй вторник (девятый день) после дня Пасхи. В этот день православные верующие вспоминают усопших, посещают могилы родных и близких людей. В ряде регионов этот день традиционно объявляют выходным.