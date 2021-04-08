Москва, , 09:49 — REGNUM Пострегистрационные исследования вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» завершатся в конце лета 2021 года. Об этом РИА Новости заявил глава Центра «Вектор» Ринат Максютов.

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«[Пострегистрационные исследования вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» завершатся] в конце лета 2021 года», — сказал Максютов.

Вакцину «ЭпиВакКорона» зарегистрировали второй в России после «Спутника V».