Симферополь, , 09:49 — REGNUM На дне Азовского моря специалисты начали искать запасы пресной воды. Как заявил вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов, к разведке приступила крупная компания.

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«Одной из ведущих компаний ведётся разведка в Азовском море у берегов Крыма с целью определения подводного бассейна пресной воды и возможности её применения в бытовых нуждах», — уточнил в беседе с РИА Новости заместитель председателя крымского правительства.

Он добавил, что если пресная вода будет найдена, то одним из решений может стать её подача в Северо-Крымский канал.

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Кабанов также сообщил, что параллельно идёт разработка ряда подземных месторождений пресной воды в Симферопольском и Бахчисарайском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что водоснабжение Крыма может быть налажено при помощи огромных запасов пресной воды, которые находятся под Азовским морем. Однако пока неизвестно, на какой глубине и как далеко от берега они находятся.