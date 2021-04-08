Пекин, , 09:56 — REGNUM Разработчики TikTok планируют добавить в приложение ряд различных визуальных инструментов, которые взаимодействуют с музыкой. Об этом сообщило издание CNBC.

По данным CNBC, новым дополнением станет функция Music Visualizer («Визуализатор музыки»), это анимированный фон, реагирующий на ритм музыкальной дорожки. Также в приложении появится инструмент Music Machine («Музыкальная машина»), он позволит авторам клипов создавать музыку из различных барабанных битов и других звуков во время записи видео.

Ранее стало известно, что разработчики TikTok тестируют функцию под названием «Плейлисты». Эта опция позволит авторам видеороликов группировать свои видео в тематические коллекции.

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