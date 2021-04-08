Сеул, , 09:49 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor в скором времени планирует расширить линейку спортивных моделей N-серии кроссовером Kona N. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Kona N будет оснащена модернизированной роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями собственной разработки. Подобная коробка передач уже установлена на моделях Veloster N и Sonata N-Line. Эта трансмиссия может применяться для моторов с крутящим моментом до 471 Нм.

«Робот» для спортивной Kona N будет более продвинутым. Он имеет более продвинутую систему смазки деталей с двумя доработанными насосами высокого давления. Эти помпы прокачивают и охлаждают машинное масло, препятствуя перегреву мотора в режиме повышенных нагрузок при езде по бездорожью.

Агрегатироваться «робот» будет с двухлитровым турбомотором производительностью 280 «лошадей».

Напомним, компания Volkswagen планирует в 2023 году вывести на авторынок США пассажирский электрический фургон ID. Buzz. В начальной комплектации модель получит 200-сильный двигатель, сочетающийся с задним приводом.

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