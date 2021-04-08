Пекин, , 09:50 — REGNUM В результате возникшего при утилизации взрывчатых веществ гражданского назначения инцидента, который произошел в северной китайской провинции Хэбэй, три человека пострадали и девять числятся пропавшими без вести. Об этом 8 апреля сообщает China Daily.

Уточняется, что происшествие случилось во время уничтожения взрывчатых веществ на одном из рудников вечером 7 апреля, около 17:15 по местному времени (12:15 мск).

Также указывается, что на месте происшествия ведут работу сотрудники спасательных служб и правоохранители, ведется следствие и выясняются все причины произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что несколько взрывов произошли на нефтеперерабатывающем заводе «Ласаро-Карденас-дель-Рио» в штате Веракрус на востоке Мексики.