Санкт-Петербург, 8 апреля, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Некий официальный орган пожаловался в Эрмитаж на развращающие детей скульптуры, находящиеся в собрании музея. Об этом сообщил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Дарья Драй ИА REGNUM Государственный Эрмитаж

По его словам, музей постоянно получает жалобы, в том числе и в агрессивной форме, от частных лиц. Однако на днях в Эрмитаж поступило официальное письмо от государственного органа, в котором говорилось, что скульптуры музея пагубно влияют на неразвитое сознание детей.

«Когда-то я смеялся, когда нам говорили: соберите все ваши обнаженные скульптуры… в одну комнату и повесьте знак «18+», чтобы детей наших не развращать, — рассказал журналистам Пиотровский. — Это уже официальная жалоба, которая нам пришла из официальных органов, и мы на это отвечаем».

В интервью телеканалу «РБК» Пиотровский уточнил, что получает официальные письма из прокуратуры.