Рязань, , 10:01 — REGNUM Ограничить общение в интернете и посещение кафе и баров просит полиция для Виктора Мохова, известного как «скопинского маньяка». Исковое заявление направлено в Скопинский районный суд Рязанской области.

В секретариате суда ТАСС сообщили, что рассмотрение заявления полиции отложено до 15 апреля. Виктору Мохову хотят дополнить установленные ранее административные ограничения.

«Его хотят ограничить в общении в интернете, в посещении кафе и баров», — отметили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля мужчину оштрафовали на 1200 рублей за несоблюдение административного надзора — он принял участие в съёмках видеоролика.

Виктор Мохов освободился из колонии строгого режима в марте 2021 года, где почти 17 лет отбывал наказание за похищение и изнасилование двух девушек в Рязани 2000 году. На шесть лет в отношении мужчины установлен административный надзор.

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