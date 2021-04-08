Барнаул, 8 апреля, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В целесообразности введения дополнительных льгот на электроэнергию для малоимущих сомневается алтайский общественник, основатель школы реальной политики Константин Емешин. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он, в частности, отметил:

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

«К сожалению, в энергетике сохраняются традиционные советские принципы, хотя вся страна уже погружена в рыночные отношения. Казалось бы, надо избавиться от перекрестного субсидирования, но власть опасается социальных напряжений.

Социальная защита вроде бы постоянно декларируется, что она должна быть адресной. Но реально адресности нет. Вот так и болтаемся, но каждый раз нет политической воли разрулить эти противоречия».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что власти обсуждают введение дополнительных льгот для малоимущих по оплате электроэнергии, ранее оповестили «Известия» со ссылкой на протокол совещания комиссии Госсовета РФ по направлению «Энергетика».

Там сказано, что данная мера может быть принята в случае перехода на экономически обоснованные тарифы на электроэнергию для населения, чтобы снизить объемы перекрестного субсидирования.