Ташкент, , 09:38 — REGNUM Побочные эффекты от вакцинации против коронавируса в Узбекистане выявлены у 71 человека. Об этом заявил заместитель начальника службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Отабеков на брифинге.

По его словам, с 1 по 6 апреля побочный эффект обнаружен у 71 человека. Пациенты испытывали незначительные боли, слабость, зуд и боль в месте вакцинации, нервозность и повышенную температуру.

Отметим, с 1 по 6 апреля вакцину от коронавируса в Узбекистане получили 49 602 человек. Таким образом, побочные эффекты возникли в 0,14% случаях.

Вакциной AstraZeneca воспользовались 60% вакцинируемых, узбекистанско-китайским препаратом ZF-UZ-VAK2001 — 40%.

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