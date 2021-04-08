Москва, , 09:36 — REGNUM Новые выпуски Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы планируют разместить на Московской бирже, сообщила 8 апреля глава департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

Она рассказала, что размещение облигационных займов RU25072MOS0 и RU25073MOS0 в утвержденных объемах не окажет влияния на устойчивость бюджета города, поскольку столица будет относиться к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости.

«Мы уверены, что утвержденные выпуски ценных бумаг будут интересны широкому кругу инвесторов. В связи с этим, размещение облигаций запланировано на Московской бирже в форме аукциона», — сказала Зяббарова.

Глава департамента отметила прозрачность рыночной процедуры, дающей возможность приобрести облигации всем участникам финансового рынка, а также обеспечить свободное обращение ценных бумаг и публичность государственного долга Москвы.