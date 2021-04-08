Вашингтон, , 09:36 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность выдворения российских дипломатов из-за якобы «злонамеренных действий» Москвы. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Американское руководство, пояснили источники, завершило обзор приписываемых России враждебных действий, включая вмешательство в выборы и кибератаку на компанию SolarWinds. Теперь США готовятся объявить ответные меры.

Власти США могут выслать «российских сотрудников разведки», якобы работающих «под дипломатическим прикрытием». Кроме того, рассматриваются возможные санкции против лиц, приближенных к президенту России Владимиру Путину, и ведомств, якобы имеющих отношение к влиянию на выборы.

Отмечается, что возможны закрытые консультации с российской стороной, на которых Москве представят информацию о возможных дальнейших действиях Вашингтона.