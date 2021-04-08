Новотроицк, Оренбургская область, , 09:37 — REGNUM В Новотроицке Оренбургской области работникам коммунальной сферы не индексировали заработную плату на протяжении последних десяти лет, сообщает телеграм-канал Пул56.

Напомним, вечером 1 апреля в Новотроицке произошла серьёзная авария на центральной фекальной насосной станции, а в городе вели режим ЧС. 2 апреля в городе работал губернатор Денис Паслер. Он проверил работу новотроицкого МУП «Управление коммунального хозяйства». Одним из проблемных вопросов стал уровень заработной платы.

Глава региона потребовал исправить ситуацию и отчитаться до 11 апреля. Сотрудникам МУП УКХ уже объявили о увеличении заработной платы. Ее повысят на 15%.

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