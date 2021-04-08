Тюмень, , 09:35 — REGNUM Депутат Госдумы РФ и 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов будет баллотироваться вновь в нижнюю палату российского парламента от Тюменской области и автономных округов. Об этом сообщает региональное отделение «Единой России».

Анатолий Карпов зарегистрирован как кандидат для участия в праймериз партии. Участие в предварительном голосовании является обязательным условием для выдвижения кандидатом от «Единой России» на выборах в Госдуму РФ.

Напомним, Анатолий Карпов представляет Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Тюменскую область с 2011 года. Является заместителем председателя комитета Госдумы РФ по делам национальностей.