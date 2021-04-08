Афины , , 09:37 — REGNUM Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис призвал пожилых жителей страны сделать прививку от COVID-19. Об этом он заявил в интервью телеканалу Star TV 7 апреля.

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«Я призываю пожилых людей, я умоляю их: сделайте прививку как можно скорее, вакцины — это защита, есть вакцины и назначения, это фундаментальный акт самозащиты», — говорит Мицотакис.

Премьер-министр Греции отказался назвать дату полного возобновления работы продовольственных предприятий (которые теперь могут предоставлять товары только на вынос или доставку).

Он отметил, что решения будут зависеть от динамики эпидемиологической ситуации после Пасхи (2 мая) и, соответственно, от мнения комитета экспертов минздрава по коронавирусу.