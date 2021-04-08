Краснодар, , 09:33 — REGNUM Краснодарский край на 13% увеличил объём экспорта сельскохозяйственной продукции с начала 2021 года, сообщили 8 апреля в пресс-службе администрации региона. Общий объём экспорта краснодарских сельхозтоваропроизводителей за январь-март 2021 года составил 750 млн долларов, и это на 95,7 млн больше, чем за тот же период 2020 года.

«До конца года планируем поставить сельхозпродукции на сумму более 2,7 млрд долларов. Этот план уже выполнили почти на 30%. Основную долю в экспорте традиционно составляет зерно, но мы постепенно переходим от сырья к поставке готовой продукции. Например, в 2021 году планируем увеличить поставки вина как минимум до 450 тысяч декалитров», — отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Как уточнили в региональном минсельхозе, в январе — марте 2021 года Краснодарский край направил на экспорт зерно на сумму 553,5 млн долларов, масложировую продукцию на 109,8 млн, готовую продукцию на 35,9 млн, мясную и молочную на 4,2 млн долларов.