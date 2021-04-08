Магнитогорск, Челябинская область, , 09:31 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области просроченную рыбу отправили в пищу людям. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

По данным ведомства, 72 кг минтая мороженого, 6,37 кг скумбрии холодного копчения и 1,2 кг рыбных пресерв направили на несколько предприятий города. А 104 кг мороженого минтая передали в АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть». При этом срок годности минтая истёк в сентябре 2020 года.

Регистрация уполномоченного лица в системе «Меркурий» приостановлена на 10 дней. Уполномоченным лицам организаций, получивших и принявших просрочку, направлены предупреждения.

«Они также виновны в получении потенциально некачественной продукции», — отмечают в ведомстве.