Афины , 8 апреля 2021, 09:36 — REGNUM Преимущества вакцинации намного перевешивают потенциальные побочные эффекты. Об этом заявил министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас во время брифинга 7 апреля.
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Кикилиас проинформировал журналистов о количестве проводимых в стране вакцинаций.
По его словам, число вакцинированных от COVID-19 граждан в Греции, как ожидается, уже 8 апреля превысит отметку в 2 миллиона человек (что составит примерно пятую часть от населения страны).
Отвечая на вопрос о том, пришли ли на прививку люди, которым была назначена вакцина AstraZeneca, он сказал, что 93,1% пациентов сохранили свои назначения.
Министр подчеркнул, что польза и преимущества вакцинации намного перевешивают любые потенциальные побочные эффекты.