Самара, , 09:33 — REGNUM Уголовное дело по факту получения травмы маленьким ребёнком возбудили в Самарской области. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, в детском дошкольном учреждении девочка 2017 года рождения получила тяжелую травму, которая повлекла ампутацию части пальца.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам выполнения услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

Отмечается, что следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что инцидент произошел 22 марта 2021 в детском дошкольном учреждении «Солнышко».

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