Москва, , 09:29 — REGNUM Из розничной торговли российских магазинов в 2020 году Роспотребнадзором изъято и уничтожено 365 тонн небезопасной молочной продукции (за 2019 году — 197 тонн), сообщили в пресс-службе ведомства.

В молочной продукции обнаружены токсичные элементы, пестициды, кишечная палочка, патогенные микроорганизмы, дрожжи, другие вредные для здоровья человека вещества.

Было исследовано около 254 тыс. проб молочной продукции. Не соответствовали нормативным требованиям по физико-химическим показателям — 4,7% проб (за 2019 год — 6,0%).

Ка сообщало ИА REGNUM, Россельхознадзор изъял 630 кг молока и молочной продукции, произведённой в Белоруссии.

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