Краснодар, , 09:28 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход и результаты проверки по факту нападения подростка с битой на женщину, выгуливавшую собаку, в Краснодарском крае. Видео с нападением распространилось в соцсетях 7 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

На кадрах с камеры уличного наблюдения видно, что женщина, выгуливавшая собаку во дворе многоэтажного дома, подходит к группе подростков, после чего один из них наносит ей удар по голове, предположительно, бейсбольной битой.

Известно, что в отношении 16-летнего подростка в тот же день был составлен административный протокол за распитие алкогольных напитков в общественном месте.

Бастрыкин поручил подчиненным оперативно доложить об обстоятельствах произошедшего, ход и результаты проверки он взял на личный контроль. СКР уже возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве, подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.