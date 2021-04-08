Прага, 8 апреля 2021, 09:30 — REGNUM В сети появился рендер нового кроссовера Skoda Kodiaq. Изображение размещено на сайте издания «Колёса.ру».
Дизайнеры создали рендеры новинки на основе её официальных тизеров.
На представленном изображении модель получила иную головную оптику с узкой полосой дневных ходовых огней по их нижней кромке, небольшой бампер, крошечные «противотуманки» и модернизированную радиаторную решётку.
Что же касается кормы, то здесь появились оригинальные фонари, выполненные в духе Kodiaq GT. Также на автомобиле установлены динамические поворотники.
Официальная премьера обновлённого автомобиля состоится 13 апреля 2021 года.
Ранее компания Skoda представила новый бюджетный кроссовер Kushaq на недорогой «тележке» MQB-A0-IN. Длина новинки равна 4221 мм, а ширина — 1760 мм.
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