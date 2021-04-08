Прага, 8 апреля, 2021, 09:30 — ИА Регнум. В сети появился рендер нового кроссовера Skoda Kodiaq. Изображение размещено на сайте издания «Колёса.ру».

«Колёса.ру» Рендер нового кроссовера Skoda Kodiaq

Дизайнеры создали рендеры новинки на основе её официальных тизеров.

На представленном изображении модель получила иную головную оптику с узкой полосой дневных ходовых огней по их нижней кромке, небольшой бампер, крошечные «противотуманки» и модернизированную радиаторную решётку.

Что же касается кормы, то здесь появились оригинальные фонари, выполненные в духе Kodiaq GT. Также на автомобиле установлены динамические поворотники.

Официальная премьера обновлённого автомобиля состоится 13 апреля 2021 года.

Ранее компания Skoda представила новый бюджетный кроссовер Kushaq на недорогой «тележке» MQB-A0-IN. Длина новинки равна 4221 мм, а ширина — 1760 мм.

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