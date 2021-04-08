Элиста, , 09:28 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрировали ещё две смерти от COVID-19. Об этом 8 апреля сообщили в региональном оперштабе.

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Таким образом в регионе с начала пандемии зафиксировано 322 летальных исхода, непосредственной причиной которых стал COVID-19.

ИА REGNUM напоминает, что за весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили более 20,1 тысячи жителей Калмыкии. Выздоровели около 19,3 тысяч человек.

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