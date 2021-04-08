Сеул, , 09:32 — REGNUM В 2020 году ежемесячные траты домохозяйств в Южной Корее в среднем составляли 2,4 млн вон (~$2,1 тыс.), что на 2,3% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщает DongA со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, расходы на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 14,6%, на коммунальные услуги — на 3,3%, на здравоохранение — на 9%, на товары для дома и услуги по дому — на 9,9%, на алкоголь и сигареты — на 4,8%.

Между тем, расходы на транспорт, напротив, сократились на 2,4%, на образование — на 22,3%, на развлечения и культурные мероприятия — на 22,6%, на связь — на 2,6%, на обувь — на 14,5%.

Расходы домохозяйств, состоящих из четырёх человек, составили в среднем 3, 69 млн вон (~$3,3 тыс.), что на 0,7% меньше, чем в предыдущем году. Расходы домохозяйств, состоящих из пяти и более человек, сократились на 2,5%, состоящих из двух человек — на 1,6%, состоящих из одного человека — на 7,4%.

Общее снижение расходов вызвано тем, что пандемия коронавируса нанесла ущерб частному потреблению.