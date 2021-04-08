Москва, 8 апреля, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Ситуация вокруг сервиса Zoom повышает интерес к российским IT-компаниям и их разработкам, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Пользователь со смартфоном

«У нас есть свои отечественные программы, которые могут составить Zoom конкуренцию», — отметил Володин в ТГ-канале.

В итоге подтверждается правильность политики импортозамещения в сфере программного обеспечения, российским компаниям стоит пользоваться отечественными аналогами, отметил парламентарий. Это вопрос не только экономики, но и безопасности, подчеркнул он.

«Это не последняя ситуация, когда российские пользователи столкнутся с ущемлением своих прав со стороны зарубежных IT-компаний. И лучше быть к этому готовыми», — рассуждает спикер Госдумы.

Володин указал на необходимость заниматься созданием условий для развития своих отечественных сервисов.

«Мы открыты к диалогу с международными IT-компаниями. Но мир так устроен, что они стремятся диктовать свои условия. А это неприемлемо», — отметил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, видеосервис Zoom готов продолжать обслуживание пользователей из России и других странах СНГ, заявил 7 апреля представитель американской компании.