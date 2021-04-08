Москва, , 09:25 — REGNUM В России самый низкий уровень безработицы в 2020 году был зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе. Этот показатель в регионе составил 2,4%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

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Также в число субъектов РФ, где уровень безработицы не превышал 3%, вошли Москва (2,6%), Санкт-Петербург (2,9%), а также Ханты-Мансийский автономный округ (3%).

При этом наибольший уровень безработицы отмечен в республиках Северного Кавказа. Так, в Ингушетии этот показатель за прошлый год достиг 29,8%, пишет RT. На втором месте Чечня (18,5%). Также уровень безработицы выше 15% был зафиксирован в Туве, Дагестане и Северной Осетии.

Всего в 2020 году безработными были 4,3 млн человек. в целом по России уровень безработицы составил 5,8%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минтруда РФ, ситуация на рынке труда в России стабилизируется. На 1 апреля число зарегистрированных безработных в стране снизилось с 1,9 миллиона до 1,755 миллиона человек.