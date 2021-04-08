Элиста, , 09:23 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получил 21 человек, сообщает региональный оперштаб 8 апреля. Это на один случай больше, чем днём ранее.

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В настоящее время в ковидных госпиталях на лечении находятся 269 пациентов, 12 из которых — в тяжёлом состоянии, шестеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. На самоизоляции остаются 629 человек.

В Калмыкии за весь период пандемии подтверждено 20 157 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 19 289 пациентов.

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