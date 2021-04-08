Екатеринбург, , 09:25 — REGNUM В Центральном военном округе (ЦВО) Вооружённых сил (ВС) России начались масштабные учения всех родов войск — контрольная проверка итогов подготовки частей и подразделений за зимний период обучения. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.

«Манёвры пройдут на 14 полигонах в регионах Сибири, Урала и Поволжья, а также на территории Таджикистана и Киргизии. Объединения и соединения крупнейшего в России военного округа отрабатывают действия по переброске и развёртыванию мобильных компонентов системы управления и совершению маршей в указанные районы», — говорится в сообщении.

В ходе контрольной проверки планируется определить уровень подготовленности органов военного управления, их способность выполнять учебно-боевые задачи в любых условиях. Общее руководство манёврами осуществляет командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

пресс-служба ЦВО «Особое внимание будет уделено совершенствованию применения разведывательно-ударных комплексов в составе подразделений ракетных войск и артиллерии, авиации и средств разведки»

Всего в учениях задействовано более 70 тысяч военнослужащих округа и около 15 тысяч единиц военной и специальной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с планом подготовки Вооружённых сил России в органах военного управления, соединениях и воинских частях на всей территории страны начались контрольные проверки войск за зимний период обучения.

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