Оренбург, , 09:22 — REGNUM В Оренбурге в проезде Автоматики горит склад пиломатериалов. Пожару присвоен второй ранговый номер опасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Изначально боевые расчеты выезжали по номеру тревоги 1-БИС, впоследствии ранг опасности повысили. В здании происходит тление пиломатериалов, горит кровля складского помещения.

В тушении огня задействованы 47 человек и 18 единиц техники. В настоящее время пожар локализован. «Площадь пожара уточняется. Пострадавших и погибших нет», — отметили в ГУ МЧС по Оренбуржью.

Между тем информресурсы сообщают о площади горения в 1 тысячу квадратных метров.