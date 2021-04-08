Петропавловск-Камчатский, , 09:19 — REGNUM Перевалочный пункт сжиженного газа в Авачинской бухте на Камчатке, который будет строить компания «Новатэк», позволит уже через два года начать газификацию края, об этом на совещании с полномочным представителем президента в ДФО Юрием Трутневым и губернатором Камчатки Владимиром Солодовым заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

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При газификации Камчатка сможет уменьшить использование мазута в энергетики, что позволит сэкономить три млрд рублей. Построить плавучую станцию по регазификации сжиженного газа в Авачинской бухте поручил президент РФ Владимир Путин.

«Компания НОВАТЭК выразила готовность построить перевалочный пункт. Если всё пойдёт по графику, то газификация полуострова возможна уже в ближайшие 2 года», — сказал Чекунков.

В рамках реализации проекта будут построены терминал по перевалке сжиженного газа, газораспределительная и регазификационная инфраструктура.

«Сейчас правительством РФ по поручению Михаила Владимировича Мишустина определяются конкретные механизмы финансирования и строительства этой инфраструктуры», — сказал губернатор Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, к 2030 году будет полностью завершена технически возможная газификация России. Об этом заявил глава компании «Газпром» Алексей Миллер на рабочей встрече президента России Владимира Путина.