Лондон, , 09:21 — REGNUM Политическое убежище одному из лидеров протестов в Гонконге Натану Ло, находящемуся в розыске, предоставили власти Британии. Об этом 8 апреля сообщил сам активист на своей странице в соцсети Facebook.

«После четырех месяцев процедур, встреч и бесед в органах по делам беженцев министерство внутренних дел Великобритании проинформировало, что моя заявка на предоставление убежища одобрена», — говорится в сообщении Ло.

При этом известно, что бывший оппозиционный депутат разыскивается полицией Гонконга по подозрению в нарушении закона о национальной безопасности. Натан Ло является бывшим студенческим лидером и принимал активное участие в протестах в данном специальном административном районе КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля суд в Гонконге признал семерых оппозиционеров, включая медиамагната Джимми Лая, виновными в организации и участии в незаконных акциях протеста летом 2019 года.