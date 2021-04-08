Вашингтон, 8 апреля, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Если руководство блока НАТО пойдет на включение Украины в свои ряды, это будет означать необходимость готовиться к войне с Россией. Однако такое развитие событий потребует от альянса кардинального пересмотра всей своей стратегии, а также подготовки граждан европейских стран — членов блока к возможной ядерной войне, пишет политологАнатоль Ливен в статье, вышедшей 7 апреля в Responsible Statecraft.

President.gov.ua Встреча Владимира Зеленского с председателем Военного комитета НАТО

После встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина надеется, что в этом году ее пригласят присоединиться к Плану действий по членству в НАТО.

«НАТО — единственный способ положить конец войне в Донбассе. ПДЧ Украины станет настоящим сигналом для России», — отметил бывший комедийный актер, ставший украинским лидером.

Столтенберг не ответил на этот вопрос напрямую, но повторил в Twitter обычную линию НАТО о поддержке Украины против «российской агрессии». Со своей стороны, администрация президента США Джо Байдена, по сути, попыталась увильнуть от ответа. Так, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что Белый дом обсуждает с Киевом стремление Украины к членству в блоке, и «мы их решительно поддерживаем, мы с ними взаимодействуем … но это решение должно принимать НАТО».

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«Отложить вопрос о членстве в НАТО для Украины (и Грузии) — это хорошо. Но еще лучше было совсем отказаться от него», — подчеркнул Ливен, который отметил, что слова Зеленского о Донбассе означают, что блок НАТО, в который может войти Украина, должен будет пригрозить России, чтобы заставить ее покинуть Донбасс, и не только это.

«НАТО придется попытаться заставить Россию отказаться от аннексии Крыма и отказаться от своей военно-морской базы в Севастополе и всех своих стратегических позиций в Черном море», — добавил он, указав, что вероятность такого развития невелика.

Иными словами, обратил внимание аналитик, такая стратегия альянса, в который включили Украину, будет означать подготовку к войне с Россией. На эти цели пришлось бы перенаправить всю глобальную стратегию США, военное развертывание и военные расходы. Сдерживание Китая будет прекращено. Численность ВМФ США пришлось бы резко сократить, а армию — воссоздать в виде огромной бронетанковой силы времен холодной войны. Европейским членам НАТО придется значительно увеличить свои военные расходы и возобновить призыв на военную службу. Западную общественность нужно было бы подготовить к тому, что возможен риск ядерной войны, а также убедить ее в оправданности огромных военных жертв для восстановления контроля Киева над Донбассом и Крымом.

«Конечно, ничего этого не произойдет — и в Москве это прекрасно знают. Единственный результат таких угроз России — это выставить НАТО в нелепом свете», — отметил Ливен.

Вместо того чтобы думать о таких тяжелых военных реалиях, НАТО с 1990-х годов дурачит себя теплыми и туманными мантрами о «распространении демократии», «укреплении безопасности» и «поддержке европейских устремлений той или иной страны». Генеральные секретари НАТО были политиками в отставке из стран, которые не думали серьезно о войне в течение столетия или более и в культурном отношении не склонны думать о ней.

«Но если НАТО примет Украину в качестве своего члена, то НАТО придется серьезно задуматься о войне», — заключил аналитик.