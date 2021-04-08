Симферополь, , 09:17 — REGNUM Движение по отрезку седьмого этапа трассы «Таврида», а также по прилегающей Президентской дороге закрыто в связи со сходом на трассу грунта, сообщили 8 апреля в пресс-службе компании-подрядчика строительства трассы АО «ВАД».

»Движение по Президентской дороге и седьмому этапу Тавриды временно перекрыто из-за схода грунта на трассу в районе полигона ТБО. Ведутся работы по устранению сошедшей на дорожное покрытие земли», — уточнили в пресс-службе.

Движение транспорта в сторону Севастополя перенаправлено по старой дороге от первой развязки седьмого этапа через село Верхнесадовое. Сроки восстановления движения по «Тавриде» и Президентской дороге пока не называются.

Уточним, что седьмой этап «Тавриды» включает в себя участок от развязки на административной границе Крыма и Севастополя до Президентской дороги. Строительство восьмого этапа трассы ведётся в настоящее время.